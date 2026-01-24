Tragedia sfiorata a Sassari, donna rischia di essere investita sulle strisce | Video

Solo la prontezza di riflessi o una fortunata coincidenza temporale hanno evitato che l'auto travolgesse la passante che attraversava

Un dramma sfiorato per una manciata di centimetri: è questo il bilancio di quanto accaduto a Sassari, in via Predda Niedda. Nel tratto compreso tra il camposanto cittadino e il centro commerciale Tanit, si è rischiata una tragedia proprio in corrispondenza delle strisce pedonali situate davanti alla fermata dell’ATP.

La dinamica ha visto un autobus di linea arrestarsi regolarmente oltre l’attraversamento, inducendo i veicoli in coda sulla corsia di destra a rallentare per permettere il transito dei pedoni. Tuttavia, mentre una donna stava attraversando la carreggiata fiduciosa nella precedenza concessale, una Citroën C3 è sopraggiunta a velocità sostenuta sulla corsia di sinistra.

Solo la prontezza di riflessi o una fortunata coincidenza temporale hanno evitato che l’auto travolgesse la passante, che è stata evitata per un soffio.

