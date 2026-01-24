Ciclone Harry, lunedì il Governo dichiarerà lo stato di calamità naturale

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rinnovato la solidarietà propria e del Governo tutto alle comunità coinvolte

In vista della prossima seduta di lunedì, il Consiglio dei Ministri ha in agenda “la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti” dalla violenta ondata di maltempo legata al ciclone Harry. Il provvedimento servirà a sbloccare risorse immediate, “anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni”.

La notizia è stata confermata dalla premier Giorgia Meloni al termine di un vertice operativo svoltosi “oggi pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati”. All’incontro, finalizzato a coordinare le azioni di soccorso per il Mezzogiorno, “hanno preso parte il Ministro Nello Musumeci, in collegamento da Catania; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano“.

Durante il confronto, la Presidente del Consiglio “ha rinnovato la solidarietà propria e del Governo tutto alle comunità coinvolte e il ringraziamento a Dipartimento, presidi territoriali, Regioni, Comuni e prefetti per il lavoro di previsione e di allertamento”. Come evidenziato nella nota ufficiale della Presidenza, “è anche grazie alla sinergia istituzionale prontamente attivata se non si sono registrate vittime, nonostante la considerevole quantità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste”.

