Consortile Macchiareddu, ira degli automobilisti: elevato numero di gomme bucate

Scatta l’ira degli automobilisti che in questi giorni sono costretti a percorrere la strada consortile di Macchiareddu a causa della chiusura, per ripristino viabilità dopo i danni causati dal ciclone Harry, della strada statale 195.

Oltre all’elevato numero di auto che si immettono nella consortile per raggiungere Cagliari, causando inevitabilmente lunghe code e traffico, è sorto anche il problema del dissestamento stradale.

La consortile, infatti, essendo una via da sempre trafficata da mezzi pesanti si presenta con un asfalto molto deteriorato in cui è presente un numero elevato di buche; ciò sta causando diversi danni alle auto che percorrono la strada: solo nella giornata odierna ci sono state almeno 5 auto che hanno forato le gomme, altrettanto è accaduto nella sera di ieri. Via social è scattata l’ira e le lamentele degli automobilisti.

“Siamo lieti di aver contribuito a risolvere temporaneamente il problema della viabilità della costa sud-occidentale dell’Isola, ma la strada consortile non può essere considerata un’alternativa. Per la sistemazione occorrono risorse importanti, il Cacip non può farsi carico di questi lavori, ecco perché auspichiamo quanto prima che la Regione metta a disposizione i finanziamenti necessari per rendere l’asse viaria consortile – fondamentale in caso di problemi sulla Strada statale 195 – finalmente sicura”, le parole di Barbara Porru, presidente del Consorzio industriale di Cagliari.

