Fiorentina-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Fiorentina e Cagliari scendono in campo alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha inserito subito tra i convocati i due volti “nuovi” del mercato di gennaio, Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana. Assente oltre ai solito Belotti, Felici, Deiola e Foloronusho, anche Di Pardo per un affaticamento muscolare al polpaccio.

In casa viola, invece, tanti volti nuovi e una cessione pesante: ci saranno i nuovi acquisti Fabbian e Harrison, mentre Dzeko ha salutato passando ufficialmente allo Shalcke 04 in Germania.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming di Dazn.

Probabile formazione Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Palestra, Esposito; Kilicsoy.

Probabile formazione Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Fabbian, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.

