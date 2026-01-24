Decimomannu, gravi carenze igieniche: chiuso un foodtruck e multa al proprietario

Durante l’ultima notte, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu, in collaborazione con gli specialisti del NAS di Cagliari, hanno condotto un’operazione congiunta mirata a monitorare la sicurezza stradale e il rispetto delle norme a tutela dei consumatori.

Il controllo ha fatto scattare il sigillo a un’attività di ristorazione itinerante (un foodtruck) gestita da un quarantenne del posto. L’ispezione ha portato alla luce uno scenario di profonda irregolarità: il titolare era sprovvisto del piano di autocontrollo previsto per legge e operava in condizioni igieniche giudicate incompatibili con la vendita di alimenti. Queste carenze hanno spinto i militari a ordinare la sospensione immediata del commercio.

I guai per l’esercente si sono estesi anche al profilo stradale. Dagli accertamenti sui due veicoli impiegati per l’attività è emerso che entrambi circolavano senza la copertura assicurativa obbligatoria. Per questo motivo, oltre alla chiusura del punto ristoro, è scattato il fermo amministrativo dei mezzi. Il bilancio finale dell’operazione ha visto la contestazione di multe per un valore complessivo di circa 7.000 euro.

