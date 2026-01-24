Statale 195, riaperta già dal pomeriggio: c’è l’annuncio

Arriva la tanto attesa svolta per la viabilità della costa sud-occidentale della Sardegna: la Statale 195 riaprirà al traffico già dal primo pomeriggio di oggi. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, al termine di una fase complessa segnata da pesanti disagi per cittadini, lavoratori, studenti e imprese.

“Nel primo pomeriggio di oggi riaprirà finalmente al traffico la Strada Statale 195. È una notizia che cittadini, lavoratori, studenti e imprese attendevano con grande ansia dopo giorni difficilissimi” scrive il sindaco sui social.

Il primo cittadino ha sottolineato come il risultato sia frutto di un impegno incessante e di una forte sinergia istituzionale, che ha coinvolto diversi livelli amministrativi.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un impegno costante e di una collaborazione istituzionale che ha messo al centro un solo obiettivo: riaprire la 195 nel più breve tempo possibile”.

Garau ha quindi rivolto un ringraziamento formale a tutti gli enti coinvolti nei lavori di ripristino, citando in particolare Anas, la Regione Sardegna, l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, il Ministero delle Infrastrutture e le squadre operative impegnate senza sosta nelle operazioni.

La riapertura della Statale 195 rappresenta un passaggio cruciale per il ritorno alla normalità dopo giorni di traffico congestionato, deviazioni forzate e pesanti rallentamenti che hanno messo a dura prova la mobilità dell’area metropolitana di Cagliari e del litorale sud-occidentale. Il termine dei lavori era inizialmente previsto per il 30 gennaio, poi era stato ipotizzato l’anticipo a domenica 25 gennaio. Il bel tempo delle ultime ore ha però consentito un’accelerazione decisiva al cantiere.

“Oggi è un giorno importante per Capoterra e per tutto il territorio: si torna finalmente alla normalità” conclude Garau.

