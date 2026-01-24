Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le scelte dei tecnici Vanoli e Pisacane per Fiorentina-Cagliari: viola e rossoblù cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda

È tutto pronto allo stadio Artemio Franchi di Firenze per una sfida che promette intensità, tensione e grande importanza per la classifica. Fiorentina-Cagliari è un match chiave nella corsa salvezza. Le due squadre arrivano all’appuntamento con rinnovata fiducia, dopo risultati recenti capaci di cambiare l’umore e le prospettive stagionali.

I precedenti sorridono alla formazione toscana: la Fiorentina è imbattuta da 10 gare consecutive contro il Cagliari in campionato, con un bilancio di sei vittorie e quattro pareggi. L’ultimo successo rossoblù risale al 10 novembre 2019, quando i sardi si imposero con un netto 5-2 alla Unipol Domus. In quella gara segnò anche Fabio Pisacane, oggi tecnico rossoblù e al tempo difensore della squadra di Maran.

Le formazioni

Pisacane conferma l’assetto tattico con la difesa a tre, puntando su solidità ed equilibrio. Davanti a Caprile, spazio al terzetto composto da Zé Pedro, Mina e Luperto, con Palestra e Obert sugli esterni. In mezzo al campo agiranno Mazzitelli, Adopo e Gaetano, mentre in avanti Esposito supporterà Kilicsoy, riferimento offensivo.

Nella Fiorentina out il bomber Kean. Attacco affidato all’ex di giornata Piccoli.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Ndour, Fagioli; Solomon, Gudmundsson, Piccoli.

All. Vanoli

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy.

All. Pisacane

