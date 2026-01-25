Statale 195, sollievo momentaneo: serve un intervento definitivo | Video

Riaperta la Statale 195 tra Cagliari e Macchiareddu: traffico ripristinato, ma urgono lavori strutturali su una strada fondamentale

È tornata percorribile la Statale 195 nel tratto tra Cagliari e la rotatoria di Macchiareddu. La strada è riaperta al traffico su entrambe le carreggiate dal primo pomeriggio di ieri, con il via libera arrivato con alcune ore di anticipo rispetto all’orario ufficiale fissato da Anas per le 16, consentendo alle prime auto di transitare già intorno alle 14.

Dopo giorni di deviazioni obbligatorie sulla consortile di Macchiareddu, la riapertura ha restituito fluidità alla circolazione lungo l’asse che collega il capoluogo alla costa sud-occidentale dell’Isola, anche se con qualche limitazione. L’accelerata nei lavori, inizialmente previsti a conclusione il 30 gennaio, è stata decretata dal fallimento della soluzione provvisoria con viabilità alternativa. Troppo gravi le criticità della consortile: traffico congestionato, fondo stradale deteriorato e numerosi automobilisti costretti a fermarsi per danni agli pneumatici causati dalle profonde buche.

Ora la Statale 195 torna in servizio, ma resta aperto il tema degli interventi strutturali necessari per garantirne la sicurezza nel lungo periodo. I segni lasciati dalla violenta mareggiata del ciclone Harry sono evidenti: dietro i new jersey in cemento posizionati a protezione del tratto costiero si notano asfalto spaccato, cedimenti e lesioni profonde, testimonianza della forza con cui il mare ha colpito la carreggiata.

La 195 rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio, fondamentale per i collegamenti tra Cagliari, l’area industriale di Macchiareddu e le località turistiche del litorale. Proprio per questo, il confronto sulle opere di consolidamento e messa in sicurezza appare ormai non più rinviabile, con la necessità di pianificare interventi risolutivi capaci di prevenire nuovi stop alla circolazione.

