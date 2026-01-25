Pisacane esalta il Cagliari: “Vittoria da squadra vera”

Grande soddisfazione nelle parole di Fabio Pisacane al termine della sfida vinta dal Cagliari all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Un successo pesante in chiave salvezza, maturato grazie a una prestazione di sacrificio, qualità e compattezza.

“Sono contento per i ragazzi, hanno messo dentro spirito di sacrificio come contro la Juventus, aggiungendo azioni di pregevole fattura e qualità”, ha spiegato il tecnico rossoblù. “Abbiamo interpretato bene il piano partita, oggi abbiamo vinto non perché siamo forti e basta, ma prima di tutto perché siamo stati squadra”.

Pisacane sottolinea l’importanza della sofferenza nei momenti chiave della gara, soprattutto quando la Fiorentina ha aumentato il peso offensivo: “Ci poteva stare abbassarsi un po’ e soffrire, quando affronti un avversario costruito per altri obiettivi. Potevamo anche fare il 3-0, ma ciò che conta è aver messo in campo tutte le qualità che servono per raggiungere il nostro obiettivo”.

Non manca lo sguardo al futuro. “Dobbiamo lavorare per rendere serate così e vittorie così una regolarità e non un’eccezione. Dobbiamo avere sogni e obiettivi ambiziosi, si cresce solo così”. La testa è già al prossimo impegno: “Ora ci godiamo questa vittoria, stacchiamo un giorno e pensiamo al Verona, perché sarà uno scontro diretto davvero importante”.

Sul percorso intrapreso e sulle prestazioni recenti, il tecnico è chiaro. “Quando devi salvarti è importante fare bene entrambe le fasi. Contano i punti, non i complimenti. A volte è giusto mantenere un blocco più basso e colpire in un certo modo, soprattutto contro squadre forti come la Fiorentina. Ci vuole umiltà e capacità di gestire tutte le situazioni”.

Parole di elogio anche per i singoli. “Esposito? Ha grande qualità, ma sa che per giocare in questo Cagliari servono sacrificio e dedizione. Solo così vengono fuori le doti tecniche, come si è visto anche oggi”.

Grande attenzione anche per Palestra, protagonista di una prova brillante: “Ha una potenzialità ancora inespressa. Se cresce nei movimenti senza palla e nello smarcamento può davvero esplodere. Può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio”.

Infine, il tecnico rossoblù si sofferma sull’impatto di Sulemana e sull’abbraccio finale alla squadra: “Ibrahim è entrato benissimo, ha alzato il livello della mediana. L’abbraccio ai ragazzi è per il lavoro che fanno ogni giorno. Non dobbiamo esaltarci troppo, serve equilibrio. Dopo due vittorie consecutive sarà fondamentale restare concentrati sul prossimo scontro diretto”.

