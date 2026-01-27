Il Direttore sportivo del Cagliari, Angelozzi, lavora allo scambio con il Parma tra Luvumbo e Cutrone; l'attaccante avrebbe aperto alla destinazione

Cutrone-Cagliari, c’è l’apertura ma è corsa a tre per l’attaccante

Il Cagliari continua a lavorare per regalare un nuovo attaccante a mister Fabio Pisacane che possa andare a rinforzare il reparto offensivo dopo gli stop forzati di Belotti e Felici (per cui è stato preso il giovane Albarracìn).

Il Direttore sportivo Angelozzi, da diversi giorni, è in trattative con il Parma per portare a termine lo scambio tra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone che, nelle ultime ore, avrebbe aperto al trasferimento in rossoblù.

Tuttavia il Cagliari pare non essere l’unico club ad aver messo l’ex Milan e Fiorentina nel mirino: anche Sassuolo (che tratta pure per Nzola) e soprattutto Pisa avrebbero avviato contatti per il classe 1998.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it