Ciclone Harry, Governo a lavoro per il decreto legge di assegnazione fondi

In occasione della visita della premier Giorgia Meloni in Sicilia, Palazzo Chigi ha confermato che l’Esecutivo sta mettendo a punto un nuovo decreto legge mirato a stanziare ulteriori fondi per far fronte alle devastazioni causate dal ciclone Harry. I nuovi stanziamenti saranno destinati alla ricostruzione, ai risarcimenti e alla messa in sicurezza delle infrastrutture in Sardegna, Sicilia e Calabria, le tre regioni più colpite dalla recente ondata di maltempo.

Durante l’ultima seduta del Consiglio dei Ministri, alla quale ha preso parte anche la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, è stato sbloccato un primo pacchetto di 100 milioni di euro per gestire le emergenze più pressanti.

Questo intervento rappresenta solo la prima fase di un piano più ampio: il Governo si è impegnato a garantire una copertura finanziaria costante per sostenere la ripresa del tessuto economico e il ripristino dei danni strutturali subiti dai territori.

