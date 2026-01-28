Quartu, grosso masso di granito rimosso dinnanzi alla casa di due anziani

Il crollo del masso è stato quasi certamente causato dalle incessanti precipitazioni che da giorni colpiscono il cagliaritano

Un grave rischio per l’incolumità pubblica è stato sventato nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari. In località Santu Lianu, a Quartu Sant’Elena, un enorme masso granitico del peso di circa 3,5 tonnellate si è staccato dal costone roccioso sovrastante via delle Orchidee, finendo la sua corsa proprio nel vialetto d’accesso di una villa abitata da una coppia di ottantenni.

Il cedimento è stato quasi certamente causato dalle incessanti precipitazioni che da giorni flagellano il Cagliaritano, minando la stabilità dei versanti. Per scongiurare che il colossale detrito potesse scivolare ulteriormente, travolgendo il muro di cinta della proprietà e finendo sulla strada sottostante — arteria vitale che collega le zone di Niu Crobu con i centri abitati vicini — la squadra della sede centrale di Viale Marconi è intervenuta con l’ausilio di un’autogru.

Le delicate operazioni di soccorso tecnico hanno permesso di imbragare il masso e riposizionarlo in sicurezza in una zona pianeggiante, eliminando ogni pericolo per i residenti e per il traffico veicolare.

