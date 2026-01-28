Cagliari-Hellas Verona, arbitra Bonacina: con lui la vittoria manca dal 2024

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Perrotti e Zezza, IV uomo Doveri, al Var Gariglio e assistente Var Chiffi

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match della Unipol Domus, sabato 31 gennaio ore 20:45, tra Cagliari ed Hellas Verona, sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Perrotti e Zezza, IV uomo Doveri, al Var Gariglio e assistente Var Chiffi.

In questa stagione Bonacina ha già arbitrato in due occasioni la squadra rossoblù: il 30 agosto 2025 nella sconfitta contro il Napoli per 1-0 e l’8 gennaio nel 2-2 contro la Cremonese. L’unica vittoria con il fischietto bergamasco è arrivata 24 settembre 2024, in Coppa Italia, con la vittoria per 1-0 ai danni della Cremonese. In mezzo un’altra sconfitta, il 24 gennaio 2025 contro il Torino (2-0).

