Cagliari-Hellas Verona, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane scende in campo questa sera alla Unipol Domus, fischio d’inizio alle ore 20:45, contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti; match valido per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025/2026, diretto dal sig. Kevin Bonacina.
In casa rossoblù prima chiamata per il neo acquisto Agustìn Albarracin, attaccante uruguaiano classe 2005 che vestirà la maglia numero 20. Torna tra i convocati, dopo aver smaltito l’infortunio, anche il vice capitano Alessandro Deiola. La gara verrà trasmessa in diretta sui canali di SkySport e Dazn.
Probabile formazione Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Esposito; Kilicsoy.
Probabile formazione Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban.
