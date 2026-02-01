Incendio in un’abitazione a Sassari, evacuato uno stabile

Notte di paura nel centro di Sassari, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata al piano terra di uno stabile in via Canepa. L’allarme è scattato intorno all’una, facendo intervenire tempestivamente due squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco.

Le squadre sono rimaste impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento e di contenimento delle fiamme, riuscendo a evitare che il rogo si propagasse all’intero appartamento e alle strutture adiacenti. L’intervento ha consentito di limitare i danni e di mettere in sicurezza l’edificio.

A causa della densa presenza di fumo che ha invaso lo stabile, tutti gli occupanti sono stati evacuati in via precauzionale. In particolare, due persone residenti nell’appartamento soprastante sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti sanitari, mentre non si registrano feriti gravi.

Una volta completate le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dal fumo, i residenti hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni. Restano ora da chiarire le cause dell’incendio, che sono ancora in fase di accertamento da parte degli organi competenti.

