Cagliari, non solo Zappa e Luvumbo: interesse dal Brasile per Zé Pedro

Il Cagliari continua a essere al centro delle dinamiche di mercato non solo per le possibili uscite di Gabriele Zappa e Zito Luvumbo (il Parma ha mollato, sull’angolano ora c’è il Damac, club saudita), ma anche per nuovi interessamenti che arrivano dall’estero. Nelle ultime ore, infatti, si è affacciato sul tavolo delle trattative anche l’Atletico Mineiro, club brasiliano che ha manifestato attenzione per il difensore portoghese Zé Pedro.

Al momento, però, si tratta di contatti preliminari e senza sviluppi concreti. In casa rossoblù la posizione appare chiara: Zé Pedro è considerato una pedina fondamentale nello scacchiere tecnico, soprattutto alla luce delle prestazioni convincenti offerte nell’ultimo periodo. Il suo rendimento ha contribuito alla solidità difensiva della squadra, rendendolo uno degli elementi più affidabili del reparto arretrato.

A rafforzare la prudenza del Cagliari incide anche il contesto generale del mercato. I dialoghi avviati con il Napoli per Zappa, infatti, rendono il club sardo poco propenso a privarsi di un altro difensore della catena di destra, reparto che rischierebbe di essere eccessivamente indebolito in caso di ulteriori cessioni.

La dirigenza rossoblù, dunque, valuta con attenzione ogni scenario, consapevole della necessità di mantenere equilibrio e continuità tecnica in una fase delicata della stagione. Salvo offerte considerate irrinunciabili, la linea sembra orientata a blindare Zé Pedro, rimandando eventuali discorsi più approfonditi a fine campionato.

