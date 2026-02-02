Cagliari, ufficiale la cessione di Sebastiano Luperto alla Cremonese

Dopo un anno e mezzo termina l'avventura di Sebastiano Luperto con la maglia del Cagliari: ufficiale la cessione alla Cremonese

Sebastiano Luperto e il Cagliari si separano dopo un anno e mezzo dall’inizio dell’avventura del difensore in Sardegna. Il nuovo contratto è stato depositato alla Lega Calcio.

Il club rossoblù, nelle ultime ore, ha trovato e accettato la proposta della Cremonese che da diverse settimane era in pressing sul giocatore.

Luperto, alla Cremonese, ritrova Davide Nicola con cui aveva lavorato ad Empoli e dallo stesso Nicola era stato fortemente voluto al Cagliari. Il club di Tommaso Giulini incassa un cifra intorno ai 5 milioni di euro.

