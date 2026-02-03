Cagliari, mercato chiuso: ecco il resoconto finale tra acquisti e cessioni

Un calciomercato invernale particolarmente concitato quello del Cagliari che, fino alle ore 20:00 della giornata di ieri, è stato impegnato in diverse operazioni di mercato.

Diversi volti nuovi in casa rossoblù, alcuni ritorni e qualche inaspettata partenza si sono verificate nella sessione di gennaio appena conclusa. L’ultima operazione, in ordine di tempo, è quella che ha portato il classe 2002 Zito Luvumbo al Mallorca in prestito con diritto di riscatto. Chi invece ha deciso di restare è Gabriele Zappa, nonostante l’interesse del Napoli prima e della Fiorentina poi.

Ai saluti anche Luperto che, nelle ultime ore utili per i trasferimenti, si è unito nuovamente a Davide Nicola passando (a titolo definitivo) alla Cremonese.

Tabellone delle trattative concluse

Acquisti: Sherri (ritorno dal prestito), Dossena, Sulemana, Albarracìn, Raterink, Di Paolo (in prestito fino a giugno al Siracusa), Gallea (in prestito fino a giungo alla Lumezzane).

Cessioni: Radunovic, Vinciguerra, Rog, Luvumbo, Luperto, Pintus, Prati, Di Pardo, Cavuoti.

