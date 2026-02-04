Roma-Cagliari, arbitra Marcenaro: con lui i rossoblù non hanno mai vinto

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Passeri e Trincheri, IV uomo Feliciani, al Var Paterna e assistente Var Di Paolo

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 24a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match dello Stadio Olimpico, lunedì 9 gennaio alle ore 20:45, tra Roma e Cagliari sarà il sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Passeri e Trincheri, IV uomo Feliciani, al Var Paterna e assistente Var Di Paolo.

I precedenti con Marcenaro non sorridono ai rossoblù: in 5 precedenti con il fischietto di Genova non è arrivata mai una vittoria. Il bilancio recita 2 pareggi (contro Lecce e Verona) e 3 sconfitte (contro Monza, Roma e Napoli).

