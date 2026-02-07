Sarroch, crolla l’ex stazione vedetta di Punta Zavorra “Batteria”

Per onestà verso la cittadinanza, l'Amministrazione Comunale ha fatto chiarezza sull'iter burocratico che ha riguardato l'immobile

Il crollo dell’ex stazione di vedetta di Punta Zavorra, la storica struttura nota come “Batteria“, rappresenta una perdita dolorosa per Sarroch, trattandosi di un baluardo della memoria collettiva e di un pilastro dell’identità locale. Per onestà verso la cittadinanza, l’Amministrazione Comunale intende fare chiarezza sull’iter burocratico che ha riguardato l’immobile, precisando innanzitutto che la proprietà è sempre rimasta in mano al demanio e il Comune non ne ha mai avuto il possesso legale.

Fin dall’insediamento, la giunta ha espresso con fermezza alla Regione Sardegna l’intenzione di recuperare e restituire dignità a questo simbolo, richiedendo formalmente il trasferimento non solo della Batteria, ma anche del capannone agricolo di Santa Barbara.

Nonostante gli sforzi, la precedente amministrazione regionale ha ignorato le istanze senza mai giungere a una decisione ufficiale. Con l’arrivo della nuova giunta regionale, il Comune ha riproposto con insistenza la richiesta, ottenendo finalmente verso la conclusione del 2025 una delibera favorevole che sanciva la volontà politica di cedere l’ex vedetta all’ente locale.

Purtroppo, a questo atto di indirizzo non sono seguiti i necessari adempimenti tecnici e i passaggi formali indispensabili per concludere il trasferimento della proprietà. Di conseguenza, la cessione non è mai stata perfezionata, lasciando il Comune nell’impossibilità di intervenire sulla struttura prima del tragico cedimento.

