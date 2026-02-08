Roma-Cagliari, i convocati di Pisacane: prima chiamata per Raterink

Il Cagliari parte per Roma con 22 convocati: prima chiamata per Raterink, mentre non ci saranno Mina e Borrelli

Sono 22 i giocatori a disposizione del Cagliari per la trasferta di Roma, valida per il posticipo di Serie A domani sera alle 20.45 contro i giallorossi di Gasperini.

Tra le principali novità figura la prima convocazione del difensore olandese Raterink, inserito per la prima volta nella lista dei disponibili per una gara ufficiale. Il tecnico Fabio Pisacane ha inoltre deciso di attingere alla Primavera, chiamando Mendy e confermando stabilmente in prima squadra Trepy.

Restano invece ai box alcuni elementi importanti: assenti Mina e Borrelli, oltre ai lungodegenti Folorunsho, Belotti e Felici, che non faranno parte della spedizione capitolina. La lista ufficiale del Cagliari Calcio:

