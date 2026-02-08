Serramanna in lutto per Michele Melis, il sindaco: “A si biri in celu!”

Serramanna si stringe nel dolore per la scomparsa di Michele Melis, morto sabato dopo un malore accusato durante una Tac. L’uomo era stato candidato sindaco nel 2017 e aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale, rappresentando per anni una figura conosciuta e stimata nella vita pubblica del paese.

A ricordarlo è stato il sindaco Gabriele Littera, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia e all’intera comunità serramannese.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato l’impegno politico e amministrativo portato avanti da Melis. “Michele ha rappresentato per anni un punto di riferimento nella vita pubblica del nostro paese: consigliere comunale nella scorsa legislatura e candidato Sindaco nel 2017 con la lista Progetto Serramanna, ha vissuto l’impegno politico e amministrativo con passione autentica, senso di responsabilità e attenzione costante verso la comunità di Serramanna”.

Il sindaco ha poi ricordato la determinazione con cui Melis ha continuato a partecipare alla vita istituzionale. “In anni complessi, segnati da un contesto generale difficile, Michele non ha mai fatto mancare la propria presenza, la propria voce e la propria determinazione. Lo ha fatto con una forza ancora più significativa, se si considera la condizione di salute personale che ha affrontato con dignità e riservatezza”.

Il pensiero conclusivo è stato rivolto ai familiari, con un messaggio di vicinanza a nome dell’intera comunità. “Alla moglie Mariuccia, alla figlia Margherita, e a tutti i familiari rivolgo le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità serramannese in questo momento di grande dolore”.

Il post si chiude con una frase in sardo, simbolo di affetto e commiato: “A si biri in celu!”.

