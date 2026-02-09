Incendio a Olbia, fiamme nei pressi della stazione: salvati due clochard

Nella serata di domenica 8 febbraio, un tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato una potenziale tragedia a Olbia, dove un incendio è divampato all’interno di un fabbricato fatiscente situato in via Nanni. L’area, a ridosso dei binari e degli incroci ferroviari, ospitava una struttura in disuso che veniva abitualmente utilizzata come rifugio d’emergenza da alcuni indigenti.

I pompieri, giunti rapidamente sul luogo dell’emergenza, hanno individuato il focolaio all’interno dei locali, riuscendo a domare le fiamme prima che queste potessero compromettere l’intero stabile o propagarsi alle zone limitrofe. Durante le delicate fasi di spegnimento, la squadra ha tratto in salvo due persone che si trovavano all’interno; i due sono stati immediatamente presi in carico dai sanitari del 118 per verificare eventuali intossicazioni da fumo o ferite.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e per accertare le cause che hanno dato origine al rogo. Grazie alla perfetta sinergia tra i diversi corpi di soccorso, l’area è stata messa in sicurezza in tempi brevi, evitando che l’incidente avesse ripercussioni sulla circolazione ferroviaria o sull’incolumità pubblica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it