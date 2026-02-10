Sinnai, bracconiere colto in flagrante: scatta la denuncia e sequestro del fucile

Al momento del controllo non aveva ancora abbattuto alcun capo di selvaggina, il possesso dell'arma carica in tempo di divieto ha fatto scattare le sanzioni

L’attività di vigilanza del Corpo Forestale di Sinnai ha portato, nella serata del 3 febbraio, all’arresto in flagranza di un cacciatore di frodo. L’uomo è stato sorpreso mentre faceva fuoco contro esemplari di avifauna migratoria, nonostante la stagione venatoria si fosse ufficialmente conclusa lo scorso 31 gennaio.

L’operazione si è svolta nelle campagne in località Tasonis, dove i Forestali hanno individuato e circondato il soggetto proprio mentre tentava di fare rientro alla propria auto. L’uomo, un pensionato originario di Maracalagonis, è stato immediatamente bloccato. Sebbene al momento del controllo non avesse ancora abbattuto alcun capo di selvaggina, il possesso dell’arma carica in tempo di divieto ha fatto scattare le sanzioni penali.

Il fucile, insieme alle munizioni e ai bossoli esplosi rinvenuti sul terreno, è stato posto sotto sequestro. Il Pubblico Ministero ha già convalidato il provvedimento cautelare, mentre l’uomo dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di esercizio della caccia in periodo di divieto generale.

