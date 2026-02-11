Dramma a Santa Maria Navarrese, affonda un peschereccio: ci sono due morti

Le acque antistanti Santa Maria Navarrese sono state teatro di una tragedia marittima nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Il peschereccio denominato “Luigino” è colato a picco per cause ancora in corso di accertamento, trasformando una normale giornata di lavoro in un dramma.

Il bilancio, comunicato dalla Guardia Costiera, è purtroppo gravissimo: due membri dell’equipaggio hanno perso la vita nell’affondamento. Un terzo pescatore è invece scampato alla morte grazie al tempestivo intervento di un’altra imbarcazione da pesca che si trovava nelle vicinanze e che è riuscita a recuperarlo tra le onde.

Le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici sono attualmente coordinati dalla Guardia Costiera di Arbatax, presente sul punto del sinistro con la motovedetta Cp 811. I militari stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e raccogliere le prime testimonianze utili a ricostruire la dinamica del naufragio.

