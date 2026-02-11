Arzachena, incidente durante la potatura alberi: grave un 27enne

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, all’interno della zona industriale di Arzachena. Un giovane operaio di 27 anni, di nazionalità macedone, è rimasto pesantemente ferito a causa del crollo improvviso di un albero mentre era intento a effettuare operazioni di potatura in prossimità dei cavi della rete elettrica.

La gravità della situazione ha richiesto l’immediato decollo dell’elisoccorso. Dopo un primo trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, i medici, valutate le critiche condizioni cliniche, hanno disposto il trasferimento immediato al Santissima Annunziata di Sassari. Il ventisettenne è stato ricoverato per essere sottoposto a una delicata operazione chirurgica necessaria a stabilizzare i traumi riportati.

Sull’episodio la Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha già avviato un fascicolo d’inchiesta. Parallelamente, gli ispettori dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) sono giunti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi tecnici, verificare il rispetto delle norme di sicurezza e accertare eventuali responsabilità.

