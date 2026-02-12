Quartu, uomo in mare dopo un incidente stradale: salvato con principio di ipotermia

Un insolito e drammatico episodio ha movimentato la mattinata sul litorale di Quartu Sant’Elena, dove un uomo di 42 anni è stato tratto in salvo dalle acque del Golfo dopo un incidente stradale dalle dinamiche ancora poco chiare. Tutto ha avuto inizio quando i Carabinieri dell’Aliquota Motovedetta di Cagliari, in pattugliamento lungo la costa, hanno individuato un’auto incidentata e abbandonata contro la rotonda tra il lungomare e viale Colombo.

Non trovando nessuno a bordo del veicolo, i militari si sono diretti verso l’arenile, allertati dalle grida dei passanti che indicavano una persona a diverse decine di metri dalla riva, in palese balìa delle onde. Nonostante le difficoltà legate allo stato del mare, i Carabinieri sono riusciti a recuperare il quarantaduenne impiegando un pattino e un gommone forniti da alcuni residenti. Una volta riportato sul bagnasciuga, il naufrago è stato affidato ai medici del 118, giunti sul posto insieme al personale della Capitaneria di Porto.

L’uomo, attualmente ricoverato per ipotermia, è fuori pericolo. Mentre la Polizia Locale si è occupata dei rilievi sulla vettura, i Carabinieri cercano ora di capire cosa abbia spinto l’automobilista a finire in mare subito dopo lo schianto.

