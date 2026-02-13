Cagliari, blitz antidroga a Mulinu Becciu: in manette un 20enne

Durante le perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 270 grammi di hashish e 140 grammi di marijuana

Un’importante operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile ha portato all’arresto di un ventenne nel quartiere cagliaritano di Mulinu Becciu. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, a conclusione di un’attività di monitoraggio svolta dai “Falchi”, i quali avevano notato un insolito afflusso di persone presso l’abitazione del giovane.

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: 270 grammi di hashish e 140 grammi di marijuana. Oltre alla droga, sono stati sequestrati bilancini di precisione, strumenti per il confezionamento sottovuoto e alcuni appunti manoscritti contenenti nomi e contatti, presumibilmente legati alla gestione dei clienti.

Il ragazzo, finora incensurato, è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima, ottenendo la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it