Sorso, auto in fiamme all’alba: l’incendio coinvolge diverse vetture

Paura all’alba a Sorso, dove un incendio ha distrutto un’autovettura e danneggiato altre due auto parcheggiate nelle vicinanze. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 6.30, quando una squadra dei Vigili del fuoco della Sede centrale è intervenuta in via Tuveri per domare le fiamme.

Nonostante il tempestivo arrivo sul posto, il rogo si è sviluppato rapidamente e non è stato possibile evitare che l’incendio si propagasse anche alle vetture adiacenti, causando danni ingenti.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i Carabinieri di Sorso, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo aver evitato ulteriori rischi per la zona circostante.

