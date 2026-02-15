Cagliari-Lecce, punti pesantissimi: il terzultimo posto ha accorciato

Il Cagliari entra nella fase decisiva della preparazione in vista della sfida contro il Lecce, posticipo della 25ª giornata di Serie A, in programma lunedì 16 febbraio alle 20.45 all’Unipol Domus. Fabio Pisacane, alla vigilia del match, sembra orientato a dare continuità alle scelte che hanno garantito solidità e prestazioni positive nelle ultime settimane.

Il tecnico rossoblù dovrebbe infatti confermare il 3-5-2, modulo ormai diventato un riferimento tattico per la squadra, anche se restano aperti alcuni nodi legati alle condizioni fisiche e alla gestione delle energie.

Mina in gruppo

Tra i dubbi c’è quello relativo a Yerry Mina. Il difensore colombiano si è allenato regolarmente con i compagni negli ultimi giorni e, se non emergeranno problemi nelle prossime ore, dovrebbe essere impiegato dal primo minuto. In caso di non pieno recupero, toccherebbe ancora a Dossena completare il terzetto difensivo. Out dell’ultima ora, come annunciato da Pisacane, il portoghese Zé Pedro e il regista Gaetano.

La probabile formazione

Tra i pali Caprile, mentre la linea arretrata potrebbe vedere Zappa, uno tra Mina e Dossena, e Rodriguez. A centrocampo, sulle corsie laterali, Pisacane dovrebbe affidarsi a Palestra e Obert, con il trio centrale composto da Mazzitelli, Sulemana e Adopo, chiamati a garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso. Davanti, spazio alla coppia Esposito-Kiliçsoy.

Classifica

Cagliari-Lecce diventa però ancora più importante alla luce dei risultati del sabato di Serie A. La Fiorentina, terzultima in classifica, ha battuto a sorpresa il Como 2-1, portandosi a quota 21 punti e raggiungendo proprio i salentini. Il Cagliari, che aveva un vantaggio di 10 punti dai viola e quindi dalla zona calda, si trova ora a +7 punti dalla linea rossa. Vantaggio per il momento tranquillo, ma che in caso di risultato negativo contro gli uomini di Di Francesco potrebbe non esserlo più.

