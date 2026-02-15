Il sardo Matteo Trullu trionfa a The Voice Kids

La Sardegna torna protagonista in prima serata su Rai 1 grazie al talento di Matteo Trullu, 13 anni, originario di Decimomannu, che ha conquistato la vittoria nella quarta edizione di The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici.

Il giovane cantante ha chiuso il percorso nel talent con una performance di grande impatto. Per la finalissima ha scelto “Maniac” di Michael Sembello, celebre brano del 1983 incluso nella colonna sonora del film Flashdance. Una scelta non semplice, che Matteo ha trasformato in un’esibizione energica e convincente, capace di valorizzare le sue doti vocali e musicali.

Sul palco, infatti, Trullu non si è limitato al canto: si è accompagnato con la chitarra, dimostrando una padronanza dello strumento che ha colpito tutti. A riconoscere la qualità dell’esibizione anche la giuria speciale composta da Mara Maionchi, Ema Stokholma e dal maestro Enrico Melozzi, presenti per valutare il momento decisivo della competizione.

Nel corso del programma, Matteo aveva già raccolto consensi e incoraggiamenti da parte dei coach, Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Rocco Hunt e Nek, che più volte avevano sottolineato la sua crescita artistica. Il giovane cantante sardo aveva scelto di entrare nel team di Nek, con il quale ha costruito un’intesa rivelatasi determinante nel percorso verso la vittoria.

