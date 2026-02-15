Olbia, sorpresa nel Padrongianus: avvistata una rara cicogna nera

L’esemplare è stato osservato nell’area umida del Padrongianus: in Italia le coppie censite sono meno di venti

Un avvistamento eccezionale ha attirato l’attenzione di appassionati e studiosi della fauna selvatica in Sardegna. Negli stagni vicini al Padrongianus, a Olbia, è stato segnalato un esemplare di cicogna nera, specie protetta e considerata tra le più rare presenti in Italia.

Si tratta di un uccello migratore difficilmente osservabile nella Penisola, dove le coppie censite sono circa una ventina. La cicogna nera si fa notare anche per le notevoli dimensioni, anche se è leggermente più piccola delle bianche. Può raggiungere i 3 kg di peso e una lunghezza di poco inferiore al metro, con un’apertura alare fino ai 2 metri.

Rarissima in tutta Europa, questa specie è arrivata a svernare stabilmente in Italia da appena una quindicina d’anni. Le coppie censite si trovano principalmente in Piemonte (primo avvistamento nel 1994), Lazio, Basilicata e Calabria. L’esemplare avvistato a Olbia potrebbe essere stato in transito durante la rotta migratoria, visto che la cicogna nera è residente soprattutto in Europa occidentale, principalmente in Spagna.

“Pare si sia ambientata molto bene anche con fenicotteri e aironi bianchi maggiori che risiedono in quegli stagni abitualmente” racconta l’autore dell’avvistamento Lorenzo Rivella sui social. “Fatta eccezione di qualche sparuta sfida, per nulla cruenta, sulla cattura di cibo”.

Un segnale importante per la biodiversità del territorio e per la qualità ambientale delle aree umide del nord-est della Sardegna, sempre più cruciali come punti di sosta e rifugio per le specie migratorie.

