Pisacane presenta Cagliari-Lecce: “Mina ci sarà, out Zé Pedro e Gaetano”

Lunedì sera l’Unipol Domus ospiterà uno snodo cruciale della stagione: Cagliari-Lecce, scontro diretto valido per la 25ª giornata di Serie A. Alla vigilia, nella sala stampa del centro sportivo di Asseminello, Fabio Pisacane ha presentato la partita soffermandosi soprattutto sulle condizioni della rosa e sulle possibili scelte tattiche.

Mina. Il primo tema affrontato riguarda Yerry Mina, atteso rientro in difesa dopo i dubbi delle ultime ore. Il tecnico rossoblù ha chiarito senza esitazioni: “Mina si è allenato benissimo, sta bene. Domani sarà della partita, la sua leadership è importante per noi”.

Infortunati. Non mancano però le difficoltà legate all’infermeria. Pisacane ha confermato diverse assenze, rimarcando comunque la solidità del gruppo: “Abbiamo un po’ di assenze, chi manca è importante ma è ancora più importante chi c’è. La forza del Cagliari è nel gruppo”. Tra i giocatori non al meglio, oltre ai già noti, si registrano anche le assenze di Gaetano e Zé Pedro per infortunio. “Sono due calciatori che nella prima parte di stagione hanno avuto poco minutaggio per situazioni extra-campo e nell’ultimo periodo hanno tirato la carretta”.

Scelte. In vista della sostituzione di Gaetano, Pisacane non ha sciolto definitivamente i dubbi, lasciando aperta la possibilità di un cambio di assetto. “Sicuramente Mazzitelli per caratteristiche mi dà più soluzioni”, ha dichiarato su quello che sarebbe il sostituto naturale in cabina di regia. Pisacane ha però aggiunto che anche Mazzitelli sta affrontando un periodo di grande dispendio fisico e che “la rifinitura sarà decisiva per scegliere”.

Dossena. Spazio anche a una valutazione su Dossena, tornato in campo dopo un lungo stop. Pisacane ha evidenziato la prova del difensore nell’ultima gara con la Roma, ricordando le difficoltà di un rientro dopo mesi senza partite ufficiali: “Non è banale che abbia tenuto il campo e sia uscito alla distanza”.

L’avversario. Pisacane ha parlato del Lecce e del suo stile di gioco. “I numeri dicono che il Lecce è una squadra seconda per lanci lunghi e alterna pressing alto a ripartenze”, ha spiegato. “Cercheremo di togliere la profondità a Cheddira”. Infine, un passaggio anche sul duello in panchina con Eusebio Di Francesco, vissuto con rispetto e spirito competitivo: “Mi piace l’idea di affrontare un tecnico che è da anni in Serie A e che mi ha lasciato qualcosa dal punto di vista tecnico-tattico”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it