Carbonia, tentano di forzare il portone di un condominio: arrestati

Due uomini sono stati arrestati nella notte a Carbonia mentre tentavano di mettere a segno un possibile furto ai danni di un condominio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Carbonia, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati predatori nel territorio del Sulcis.

Secondo quanto ricostruito, un 48enne residente a Carbonia e un 34enne di Narcao, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, sarebbero stati sorpresi mentre cercavano di forzare il portone d’ingresso di uno stabile utilizzando diversi strumenti da scasso.

Alla vista della pattuglia, i due avrebbero tentato di dileguarsi, nascondendo in fretta gli attrezzi all’interno di una siepe nelle vicinanze. La reazione dei militari è stata immediata: in pochi istanti i sospettati sono stati bloccati e immobilizzati.

Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno recuperato tutto il materiale utilizzato per l’effrazione, che è stato posto sotto sequestro. Dopo le formalità di rito svolte presso il comando di Compagnia, i due sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni e sottoposti agli arresti domiciliari. L’udienza di convalida è stata fissata per la mattinata di lunedì 16 febbraio, davanti al Tribunale di Cagliari.

