Sartiglia, dramma al corteo dei cavalieri: cavallo muore d’infarto

L’animale si è accasciato nel corteo dei cavalieri: inutili i soccorsi sul posto

Grande tristezza alla Sartiglia di Oristano, dove un cavallo è morto poco prima dell’inizio della corsa mentre il corteo dei cavalieri si trovava in piazza Manno.

Secondo una prima ricostruzione, l’animale avrebbe avuto un malore improvviso, con ogni probabilità un infarto, accasciandosi a terra davanti ai presenti. Immediato l’intervento del personale specializzato incaricato dell’assistenza veterinaria, ma nonostante i tentativi di soccorso non è stato possibile salvarlo.

La scena ha provocato grande dolore tra i partecipanti, in particolare nella pariglia proprietaria del cavallo, rimasta sconvolta dall’accaduto. Il terzetto ha quindi deciso di abbandonare immediatamente la manifestazione.

Va detto che alla Sartiglia i cavalli vengono sottoposti a controlli accurati prima di essere ammessi alla manifestazione. L’evento appare quindi come una tragica fatalità.

