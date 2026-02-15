Maracalagonis, con la moto in un fossato: grave un 46enne

Un motociclista di 46 anni è ricoverato in pericolo di vita dopo un incidente a Maracalagonis

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel territorio di Maracalagonis, in località Cireddu, dove un motociclista è rimasto ferito in modo serio dopo una fuoriuscita autonoma.

L’allarme è scattato intorno alle 15, quando i Carabinieri della Stazione di Burcei sono intervenuti sul posto per i primi accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, un 46enne residente a Cagliari, alla guida di una moto da fuoristrada, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre percorreva la zona.

La moto si sarebbe schiantata contro un parapetto ai margini della carreggiata, provocando la caduta del conducente nel fossato sottostante. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente.

A causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove risulta ricoverato in pericolo di vita.

Nel frattempo, i Carabinieri stanno proseguendo con i rilievi tecnici e con gli accertamenti utili a chiarire l’esatta dinamica del sinistro e le cause della perdita di controllo del motociclo.

