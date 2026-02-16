Maltempo in Sardegna, l’enorme lavoro dei Vigili del fuoco nel weekend

Domenica di interventi senza sosta per i Vigili del fuoco in Sardegna, impegnati su tutto il territorio regionale a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo l’Isola con forti raffiche di vento e piogge persistenti.

Particolarmente delicata la situazione nel Sarrabus, dove in alcune località del comune di Muravera le squadre hanno operato per il taglio e la rimozione di numerosi alberi caduti sulla carreggiata. In diversi casi, la caduta delle piante ha interessato anche cavi elettrici e telefonici, provocando disagi e l’isolamento di alcuni residenti.

Numerosi gli interventi anche per la messa in sicurezza di comignoli e canne fumarie danneggiati dal vento sui tetti di diverse abitazioni. In alcune situazioni, per evitare rischi alla popolazione, si è resa necessaria la rimozione completa delle strutture pericolanti.

Secondo il bilancio aggiornato, nella giornata di sabato erano operativi in Sardegna 280 Vigili del fuoco con 93 automezzi, impegnati in operazioni di soccorso tecnico urgente, assistenza alla popolazione e messa in sicurezza di edifici e infrastrutture.

Nel dettaglio, il quadro degli interventi per Comando provinciale evidenzia un’attività intensa e ancora parzialmente in corso. Alle 19.30 di ieri, nel Comando di Cagliari si registravano 64 interventi effettuati, con altri 10 ancora in attesa. A Sassari 49 interventi svolti e 5 in attesa; a Nuoro 48 interventi conclusi e 12 ancora da effettuare, con particolare criticità nell’area dell’Ogliastra, colpita da forti raffiche di vento. Infine a Oristano 10 interventi portati a termine e nessuno in attesa. Segnalati il crollo di un muro di un’abitazione disabitata a Sedilo e una frana lungo una strada bianca nel territorio di Sorradile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it