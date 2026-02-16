Sartiglia dei Contadini, 14 stelle e grande spettacolo a Oristano

La Sartiglia dei Contadini torna a regalare emozioni e spettacolo nel cuore di Oristano, chiudendo la prima giornata con 14 stelle centrate e una remada impeccabile con protagonista il Componidori Daniele Mattu, applaudito a lungo nonostante il mancato successo personale nella Corsa alla Stella.

L’edizione del 15 febbraio 2026 ha segnato anche la fine di settimane difficili, caratterizzate da dubbi e discussioni legate alle norme di sicurezza. In particolare, sull’utilizzo dei caschetti e sulla compatibilità con la tradizionale maschera della Sartiglia. Alla fine, però, la manifestazione si è svolta regolarmente, riportando in strada i riti secolari accompagnati dal suono di tamburini e trombettieri e sotto la supervisione del presidente Salvatore Carta.

Il momento più intenso della giornata si è vissuto durante la vestizione di Daniele Mattu. La maschera è stata posata sul suo volto, suggellando il passaggio al ruolo sacro di capocorsa. Pochi minuti dopo, in sella al cavallo Heavy Impact, il Componidori ha lasciato la casa del Gremio guidando il corteo composto da 114 cavalieri verso via Duomo, dove davanti alla Cattedrale di Santa Maria e a due ali di folla ha preso vita la Corsa alla Stella.

La gara si è aperta con il tradizionale triplice incrocio delle spade e, come da tradizione, le discese dei cavalieri hanno infiammato il pubblico. In totale sono state registrate 74 discese, comprese le due con su stoccu. Al termine, il bilancio ha premiato la bravura dei partecipanti con 14 centri.

Dopo il tentativo non riuscito del Componidori, la prima stella è stata conquistata da Su Segundu Cristian Sarais Putzulu. A seguire hanno centrato il bersaglio Alberto Vacca, Ilaria Rosa, Alessio Garau, Elisabetta Sechi e Giampaolo Mugheddu. Il conto è salito poi con Paolo Faedda, Michael Casula e Giovanni Serra, fino alle ultime firme di Federico Fenu, Giancarlo Melis, Nicola Figus, Antonello Mele e Pierpaolo Maldotti.

Il Componidori ha chiuso la corsa con i due tentativi con su stoccu, il suo e quello di Su Segundu Cristian Sarais. Il risultato finale è però rimasto invariato. Nonostante l’assenza della stella personale, Mattu ha conquistato la piazza con una remada mozzafiato, percorrendo via Duomo perfettamente disteso, salutando il pubblico con sa pippia ’e maju.

La festa si è poi spostata in via Mazzini per la Corsa delle Pariglie. I cavalieri si sono esibiti in terzetti lanciati al galoppo dall’arco di Su Brocciu fino a piazza Manno, offrendo nuove prove di abilità e coraggio.

La giornata, però, è stata segnata anche da momenti drammatici. Si registrano due incidenti a cavalieri e soprattutto la morte di un cavallo, stroncato da un infarto durante la sfilata. Per l’animale, sottoposto a rigidi controlli prima della gara come tutti i partecipanti, si è trattata di una tragica fatalità.

Ora l’attesa è per la seconda giornata, che vedrà protagonista il Gremio dei Falegnami. Prima, però, spazio ai più piccoli: oggi 16 febbraio in programma la Sartigliedda, organizzata dalla Pro Loco.

