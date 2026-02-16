Il maltempo non molla la presa, domani previsti venti di burrasca e mareggiate

Un nuovo bollettino di criticità è stato emesso dalla Protezione Civile regionale, segnalando condizioni meteorologiche avverse su tutto il territorio sardo per la giornata di domani, martedì 17 febbraio 2026. A partire dall’alba e fino alle 21:00, l’isola sarà sferzata da violente correnti di maestrale.

Nella mattinata si raggiungeranno i picchi massimi, con raffiche che potrebbero assumere il carattere di vera e propria burrasca, per poi subire un lieve calo di intensità nel pomeriggio, pur mantenendo una forza considerevole fino a notte fonda.

Le autorità invitano alla massima cautela, specialmente in prossimità di viali alberati, a causa del rischio di caduta di rami, e lungo i litorali. Il versante settentrionale e quello occidentale della Sardegna saranno infatti i più colpiti: sono attese imponenti mareggiate provenienti da nord-ovest, con onde che supereranno l’altezza significativa di 4 metri.

