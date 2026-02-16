Cagliari-Lecce 0-2, secondo tempo horror dei rossoblù

Il Cagliari esce sconfitto dall’importante scontro salvezza contro il Lecce. All’Unipol Domus finisce 2-0 con le reti di Gandelman e Ramadani, ma in entrambi i gol ci sono degli errori di Caprile.

La prima chance per il Cagliari arriva dopo 10 minuti su calcio d’angolo, con Esposito che pesca la testa di Pavoletti e il capitano non trova la porta. Poi poco altro fino al 27′, quando è il Lecce ad avere una clamorosa occasione con Sottil, che spara alto da ottima posizione dopo un erroraccio di Esposito in uscita. Il Cagliari però si ricompone e inizia a creare occasioni a catena. Doppia occasione per Zappa, poi Sulemana con un grande inserimento non trova la porta di testa.

Nella ripresa il Cagliari gioca la carta Kilicsoy, non al meglio a causa di un problema intestinale, al posto di Pavoletti. Dentro anche Mazzitelli per dare una svegliata alla manovra al posto di Zappa. Al 57′ occasione per il Lecce con Cheddira, che di testa trova Caprile pronto. La chance è solo il preludio al vantaggio del Lecce al 64′ con Gandelman: punizione defilata battuta da Sottil, cross al centro dove Caprile non esce e il nuovo acquisto giallorosso di testa lo punisce.

Al 69′ occasione per Obert che da pochi passi di testa non trova la porta sugli sviluppi di un corner. Il Cagliari ci prova, ma è il Lecce a infilare il colpo del ko con Ramadani al 76′. Azione che si svilupa dal lato destro dei rossoblù, palla al centrocampista che calcia con il destro dal limite e Caprile si fa sorprendere clamorosamente sul primo palo. Il Cagliari non si riprende e l’unica vera occasione arriva da un tiro dalla distanza di Sulemana all’88’. Sconfitta che fa male.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it