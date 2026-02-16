Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali: a sorpresa c’è Pavoletti

È tutto pronto all’Unipol Domus per il posticipo del lunedì Cagliari-Lecce, in programma questa sera con calcio d’inizio alle 20.45. Una sfida che pesa in chiave salvezza e che mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre.

Il Cagliari punta a consolidare il vantaggio sul terzultimo posto e a reagire agli ultimi risultati, con l’obiettivo di allungare ulteriormente sulla zona retrocessione. La recente vittoria della Fiorentina sul Como ha infatti portato il margine con la linea rossa a 7 punti, aumentando la pressione sulle squadre impegnate nella parte bassa della classifica.

Dall’altra parte, il Lecce arriva alla Domus con l’intenzione di conquistare un successo che permetterebbe ai salentini di mantenere distanza dalle inseguitrici. I viola hanno infatti raggiunto la formazione giallorossa a quota 21 punti, rendendo ancora più delicata la situazione.

Le scelte

Per la gara il tecnico rossoblù Fabio Pisacane cambia rispetto alle scelte delle ultime settimane. In difesa torna un elemento chiave come Yerry Mina, ma davanti al portiere Caprile la linea è a 4 con Zappa e Obert ai lati, mentre Zé Pedro sarà l’altro centrale. Sulle fasce a centrocampo Palestra e Idrissi chiamati a garantire spinta e copertura. In mezzo al campo Adopo e Sulemana, ma sorpresa in attacco: accanto a Esposito c’è Pavoletti.

Di Francesco invece si affida al solito Falcone in porta, con l’ex Sottil e Pierotti a sostegno della punta Cheddira, preferito a Stulic.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Pedro, Obert; Adopo, Sulemana, Palestra, Idrissi; Esposito, Pavoletti.

All. Pisacane

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

All. Di Francesco

