Sanità Sardegna, stanziati oltre 25 milioni per i Pronto Soccorso in emergenza

La Giunta regionale ha dato il via libera definitivo alla distribuzione dei fondi destinati all’indennità di pronto soccorso, un provvedimento che mette in campo oltre 25 milioni di euro per il triennio 2023-2025 a favore dei medici e del personale sanitario operante nel sistema di emergenza-urgenza della Sardegna. Questa manovra finanziaria recepisce e potenzia gli incrementi già stabiliti dalla legislazione nazionale, con l’obiettivo di offrire un supporto economico tangibile a chi lavora quotidianamente in prima linea nei reparti più critici degli ospedali isolani.

La suddivisione delle somme segue una progressione costante nel tempo che vede l’erogazione di circa 5,8 milioni di euro per l’annualità 2023, quota che sale a 8,9 milioni per il 2024 fino a superare i 10,4 milioni di euro previsti per il 2025. In ogni esercizio finanziario la ripartizione premia in misura proporzionale sia il personale del comparto che la dirigenza medica, garantendo una copertura equa tra le diverse figure professionali che compongono le équipe di soccorso.

L’assegnazione dei fondi alle singole aziende del Servizio sanitario regionale è stata calcolata basandosi esclusivamente sul numero di operatori effettivamente impiegati nei presìdi di emergenza. In questo modo realtà fondamentali come l’ARNAS Brotzu, le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari e le varie ASL territoriali riceveranno risorse calibrate sulle proprie reali necessità organiche, seguendo criteri di omogeneità precedentemente concordati e sottoscritti con le rappresentanze sindacali del settore sanitario.

