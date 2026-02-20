Stadi, Pais (Lega) torna all’attacco: “A Cagliari 50 milioni, a Sassari una mancia”

Si riaccende il dibattito sui finanziamenti destinati agli impianti sportivi in Sardegna. Dopo l’incontro a Roma legato alla candidatura di Cagliari per Euro 2032, l’ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais, esponente della Lega e attuale consigliere comunale di Alghero, interviene ancora pubblicamente sulla distribuzione delle risorse.

Nel mirino di Pais c’è il divario tra i fondi previsti per il capoluogo e quelli destinati al Nord dell’Isola. “Bene i 50 milioni di euro per lo stadio di Cagliari. E a Sassari? Un solo milione mi sembra una mancia irricevibile”.

L’esponente politico richiama inoltre risorse approvate nella precedente legislatura e, a suo dire, sottratte alla programmazione originaria. “La Regione ora metta rimedio allo “scippo” degli ulteriori 50 che abbiamo approvato nella scorsa legislatura e che erano destinati agli impianti del nord Sardegna”.

Pais chiede quindi un intervento immediato per lo stadio Vanni Sanna di Sassari, casa della Torres, indicando una cifra precisa per l’adeguamento dell’impianto. “Si destinino immediatamente le risorse necessarie, e quantificate il 13 milioni di euro, per la ristrutturazione del Vanni Sanna”.

Nel suo messaggio, l’ex presidente del Consiglio regionale sottolinea anche l’impegno della società sportiva e il valore del tifo sassarese: “Sassari, la Torres, i tifosi, la società che sta facendo sforzi enormi, lo meritano”.

Il tema della riqualificazione degli stadi sardi torna così al centro del confronto politico, tra investimenti legati ai grandi eventi internazionali e richieste di equilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse.

