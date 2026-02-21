Controlli notturni a Gonnesa: denunciati due giovani per possesso di armi e droga

I due giovani, un uomo e una donna, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico, 10Gr di marijuana e un piccolo quantitativo di hashish

Durante un pattugliamento notturno finalizzato alla sicurezza stradale lungo la Strada Provinciale 83, i Carabinieri di Gonnesa hanno denunciato a piede libero due giovani residenti nel Sud Sardegna. L’operazione è scattata in seguito al fermo di un veicolo sospetto: durante le fasi di controllo, il nervosismo mostrato dai due occupanti ha spinto i militari ad eseguire un’ispezione approfondita del mezzo e dei passeggeri.

L’attività di perquisizione ha permesso di rinvenire, nella disponibilità del conducente, un ventisettenne di Capoterra, un coltello a serramanico dotato di una lama da 10 centimetri. Poiché l’uomo non è stato in grado di fornire una valida motivazione per il possesso dell’arma, è scattato nei suoi confronti il deferimento per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Parallelamente, la passeggera di 24 anni, originaria di Iglesias, è stata trovata in possesso di circa 10 grammi di marijuana e di un piccolo quantitativo di hashish, fattispecie che ha fatto scattare la denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Quanto ritrovato dai militari è stato immediatamente sequestrato e posto sotto la gestione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it