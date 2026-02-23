Province Città Metropolitana Tragedia a Sestu, bimbo di 5 anni muore soffocato durante la cena

Tragedia a Sestu: un bambino di 5 anni è morto soffocato da un boccone. Inutili i tentativi di rianimazione del 118

Redazione Cagliaripad
Tragedia nella serata di ieri a Sestu, dove un bambino di 5 anni è morto dopo essere rimasto soffocato da un boccone di cibo. Il dramma si è consumato attorno alle 20.30 all’interno dell’abitazione di famiglia.

Secondo quanto ricostruito, i genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi e, guidati telefonicamente dagli operatori del 118, hanno tentato di praticare le manovre di disostruzione in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Quando l’equipe medicalizzata è giunta sul posto, il piccolo era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione per quasi un’ora, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato vano.

Per ricostruire la vicenda sono al lavoro i Carabinieri della Stazione di Sestu, dipendente dalla Compagnia di Quartu. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

