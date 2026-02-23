Nomine Asl, Pittalis attacca: “Campo largo spaccato, Regione paralizzata”

Pietro Pittalis (Forza Italia) attacca la Giunta Todde: “Maggioranza spaccata e paralizzata, Sardegna penalizzata dalle divisioni interne”

Nuovo scontro politico sulle nomine dei manager delle aziende sanitarie. A intervenire è il segretario regionale della Sardegna e deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, che in una nota attacca duramente la maggioranza di Campo largo guidata dal Movimento 5 Stelle.

“Ancora una volta il “poltronificio” targato Movimento 5 Stelle colpisce nel modo peggiore: forzature, assenze pesanti in Giunta, alleati messi all’angolo e una rissa politica che paralizza l’azione di governo” tuona il parlamentare. “La nomina dei manager delle Asl, avvenuta senza gli assessori del Pd, certifica una frattura politica profonda nel cosiddetto Campo largo”.

Nel mirino dell’esponente azzurro anche il Partito Democratico, che sarebbe stato “umiliato e scavalcato” nelle scelte strategiche. “Altro che confronto collegiale: si procede per imposizioni, mentre gli alleati assistono o abbandonano il tavolo. È la fotografia di una Giunta azzoppata, che perde tempo prezioso in faide interne invece di affrontare i veri drammi della Sardegna: liste d’attesa infinite, carenze di personale sanitario, territori isolati, imprese in affanno, giovani che continuano ad andare via”.

Secondo Pittalis, il percorso politico della presidente Alessandra Todde “si fa ogni giorno più accidentato”, con tensioni che non sarebbero più semplici indiscrezioni ma “atti formali e strappi pubblici”.

“La Sardegna non può permettersi una maggioranza impegnata a spartirsi ruoli mentre la sanità è in affanno e i cittadini chiedono risposte concrete. Servono stabilità, autorevolezza e una guida capace di unire. Oggi vediamo l’esatto contrario”, conclude il segretario regionale di Forza Italia.

