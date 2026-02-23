Lutto per Alessia Orro, addio alla cagnolina Palmita: “Dolore non misurabile”

Momento di grande dolore per Alessia Orro. La palleggiatrice sarda, originaria di Narbolia, ha annunciato sui social la scomparsa della sua cagnolina Palmita, affidando a un lungo e toccante messaggio il suo ultimo saluto.

“Alla mia bambina… Ci hai lasciato troppo presto. Non ero pronta a questo, anche se si dice che non si è mai pronti… e forse è proprio vero”, scrive l’atleta, ricordando il giorno in cui l’aveva scelta in un momento difficile della sua vita. “Sei stata la mia vita, la mia migliore amica e soprattutto la mia bambina. Hai reso più bello ogni giorno, mi hai reso una persona migliore e il dolore che sto provando adesso non é sicuramente misurabile”.

Nel post, Orro ripercorre l’ultimo anno segnato dalla malattia e dalle cure. “Hai sofferto così tanto nell’ultimo anno, tra le varie operazioni, il cuore, i reni, i polmoni e il cancro, ma nonostante tutto non hai mai smesso di sorridermi”. Parole che raccontano un legame profondo, fatto di presenza costante e affetto incondizionato.

Particolarmente toccante il passaggio dedicato agli ultimi istanti insieme: “Hai aspettato che tornassi a casa prima di mollare… ti ho accompagnato fino all’ultimo respiro, ti ho abbracciato così forte mentre le mie lacrime ti bagnavano il viso, finché il tuo cuore non ha smesso di battere”.

Un messaggio che ha raccolto in pochi minuti centinaia di commenti e attestati di vicinanza da parte di tifosi, colleghi e amici, uniti nel condividere il dolore dell’atleta per la perdita della sua inseparabile compagna.

