Sassari, scoperto con le chiavi di un’auto rubata: scatta la denuncia

Durante un pattugliamento di routine svolto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio, la Squadra Volanti di Sassari ha individuato e recuperato un’autovettura oggetto di furto. L’operazione ha avuto origine dal comportamento sospetto di un individuo notato dagli agenti nelle vicinanze del veicolo, un atteggiamento che ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo.
Attraverso una perquisizione personale, gli operatori hanno rinvenuto le chiavi dell’auto, confermando che l’uomo ne avesse il possesso in modo del tutto illegittimo.
L’indagine si è estesa rapidamente fino alla dimora del sospettato, dove una successiva ispezione domiciliare ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di refurtiva. Tra i vari beni rinvenuti spiccava un motociclo che era stato rubato solo poco tempo prima della scoperta. Grazie alla tempestività dell’intervento statale, entrambi i mezzi sono stati sottratti al circuito dell’illegalità e restituiti ai legittimi proprietari prima che potessero sparire definitivamente. Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato fermato e deferito all’Autorità Giudiziaria sulla base degli elementi di prova raccolti a suo carico.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it