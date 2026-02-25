Due incidenti ravvicinati a Oristano: pedone investito e tamponamento a catena

La persona investita ha riportato seri traumi ed è stata immediatamente trasportata d'urgenza al presidio ospedaliero più vicino

La viabilità di Oristano ha vissuto una mattinata di forte criticità a causa di due sinistri stradali avvenuti a breve distanza temporale l’uno dall’altro. Il primo episodio, di particolare gravità, si è verificato in via Cagliari, dove un uomo è stato travolto da un veicolo mentre impegnava la carreggiata a piedi. La vittima, che ha riportato traumi seri, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita d’urgenza nel vicino presidio ospedaliero.

A distanza di circa sessanta minuti, la cronaca locale ha registrato un secondo scontro, questa volta in viale Diaz. La dinamica ha riguardato un tamponamento a catena che ha visto coinvolte tre vetture.

Oltre all’intervento delle ambulanze per assistere i passeggeri, sul posto sono giunte le pattuglie delle forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire i pesanti rallentamenti al traffico cittadino, rimasto paralizzato per gran parte della mattinata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it