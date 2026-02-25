Cagliari, troupe di “Fuori dal coro” aggredita durante riprese a San Michele

Mattinata ad alta tensione a Cagliari, nel cuore del rione di San Michele. In via Ogliastra, le telecamere di Mediaset, impegnate nelle riprese per la trasmissione “Fuori dal coro” (noto programma Tv condotto da Mario Giordano), hanno innescato una reazione violenta mentre documentavano il degrado di uno stabile ormai simbolo di illegalità.

L’edificio in questione è tristemente noto per il brutale omicidio del pensionato Venerato Sardu, avvenuto due anni fa per mano di un coinquilino. Da quel tragico febbraio 2023, la palazzina si è trasformata in una terra di nessuno: l’appartamento della vittima, che spetterebbe di diritto ai suoi tre figli, è stato infatti occupato abusivamente e trasformato, insieme ad altri locali, in un centro per lo spaccio di stupefacenti e per la prostituzione.

L’arrivo dei giornalisti ha scosso un equilibrio criminale ormai radicato, portando alla luce una situazione di abbandono e pericolo che i residenti denunciano da tempo.

